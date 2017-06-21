Бесплатный Wi-Fi появился в мозырских автобусах

С ветерком и бесплатным вайфаем. В 3 автобусах маршрута №201 Калинковичи-Мозырь появился бесплатный интернет. Таким образом автопарк борется за пассажиров. Ведь конкурировать с частниками, которых только на этом маршруте около 10, нелегко. Пока только 3 из пяти автобусов этого направления оснастили необходимым оборудованием. В планах сделать это и в двух остальных.

Воспользоваться данной услугой достаточно просто. Достаточно включить на своем смартфоне или планшете функцию «Wi-Fi» и выбрать сеть «MozyrAvto». Пропускная способность позволяет всем пассажирам блуждать в просторах интернета. Такая новость будет интересна прежде всего молодежи.

В конце сентября 2016 года Министерство связи и информатизации включило Wi-Fi-передатчики в перечень радиоэлектронных устройств, не подлежащих специальной регистрации. Тем самым появилась возможность предоставлять бесплатный Wi-Fi в общественном транспорте.