Белорусские байдарочницы в Белграде

Отлично начала белорусская сборная по гребле на байдарках и каноэ, международный сезон 2017 года. На третьем этапе Кубка Мира в Сербии, который и стал дебютом в нынешнем сезоне для отечественных мастеров весла на международной арене, наша команда завоевала девять медалей из которых, семь — высшей пробы. И, что немаловажно, четыре награды, были завоёваны в «олимпийских» видах программы, в том числе и в женской гребле на байдарках.