Байкфестиваль-2017

Грандиозным и шумным праздником начало лета встретили байкеры. Сотни людей, разделяющих любовь к скорости и дух свободы, собрались на трехдневный большой фестиваль в Бокове.

Калинковичский клуб «8 регион» фестиваль организовывает уже десятый раз подряд. Второй год местом проведения становится деревня Великий Боков в Мозырском районе. Мероприятия привлекает огромное количество как участников, так и зрителей. Это неудивительно: детали события старательно продуманы. Здесь есть место патриотизму, когда байкеры отдают дань уважения погибшим солдатам и возлагают цветы на Кургане Славы. А также настоящему шоу с культовыми элементами. И, конечно, байк-фестиваль связывает дружескими узами представителей самых разных стран.

Екатерина Юрченко, Лидия Потар, Вячеслав Приписнов