Автолавка. Для пожилых сельчан, которые живут вдалеке от города, магазин на колесах зачастую – единственная связь с внешним миром

В 15 деревнях Мозырщины живет от 2 до 6 жителей. Много таких, где проживает12, 20 или 50 человек. Инфраструктура вымирающих деревень – это магазин, который приезжает несколько раз в неделю. Для пожилых сельчан, которые живут вдалеке от цивилизации автолавка зачастую – единственная связь с внешним миром.

Звук клаксона собирает вместе всех жителей деревни Загорины. А сегодня их вряд ли наберется больше 15. Автолавка приезжает сюда три раза в неделю. Сегодня магазин на колесах приехал немного позже обычного, задержали в соседней деревне. Все же переездной гастроном открывается по расписанию. А работать будет, что называется, до последнего покупателя. В фургоне – более двухсот наименований товаров: от хлеба и молока до садовой побелки и бытовой химии.

Ассортимент хороший, продукты свежие, еще бы цены более приемлемые. Деревенские отмечают, в Мозыре некоторые товары можно купить дешевле, вот только за билет в обе стороны тоже придется заплатить немало.

Ольга Ивановна рассказывает, раньше жизнь в деревне была намного веселее. Работали и видели будущее, растили детей и вели большое хозяйство. Сегодня в Загоринах всего 1 корова. Поэтому и приходится за молоком, сметаной и творогом отправляться в автомагазин.

Чем дальше от города – тем общительнее люди. В деревне Сколодин приезд автолавки – событие. А съемочной группы – вообще праздник. 50 км от города, 12 жителей. Магазин в деревне закрыли много лет назад. Зато автолавка приезжает четко по расписанию. А водителя и продавца Михаила здесь давно принимают за своего.

Рассказать, показать, предложить, объяснить и напомнить про сдачу. Среди покупателей Михаила – люди достаточно преклонного возраста. Поэтому и отношение к ним особое. А работа заключается не только в продаже товаров. Михаил рассказывает, в некоторых деревнях осталось по 2-3 человека. Турбинка, Камень, Буда Осовецкая. А в деревне Гиневичев Груд, неподалеку от Осовца, и вовсе один единственный житель. За 12 лет работы на автолавке эти люди стали для Михаила больше, чем просто покупатели. Михаил Сузько снова оставит прилавок и сядет за баранку авто. Впереди еще 5 деревень и немногим больше покупателей. Михаил рассказывает, большую часть времени проводит именно в дороге. Его супермаркет один из самых прибыльных. Всего же район обслуживает 5 магазинов на колесах. Автолавки Припятского Альянса делают остановки в 63 населенных пунктах. И в 15 из них живет от 2 до 6 человек. Частник сюда не поедет, ведь в среднем один сельский житель в месяц покупает товаров на 45 рублей. А зимой деревня и вовсе замирает вместе с товарооборотом. Сейчас дачный сезон, а значит покупателей традиционно больше.

Лидия Потар, Олег Фицнер. ТКМ