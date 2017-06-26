Автоквест «Нестандартный Мозырь-3»

В воскресенье эстафету мероприятий Дня молодежи подхватили участники автоквеста «Нестандартный Мозырь-3». Узнать город за 60 минут попробовали десять команд.

Скоростные состязания по историческим и знаковым местам Мозыря проходят уже в третий раз. Десять команд-участниц и столько же «контрольных точек». В этом году любителям загадок и ребусов практически не понадобились энциклопедические знания. Больше задействовать пришлось логическое мышление и коммуникабельность.

Среди опытных участников – команда «Мозырьгаза» с тематическим названием «Метан». Ребята ежегодно входят в тройку лидеров и уже владеют индивидуальной тактикой прохождения маршрута.

Суть автоквеста – как можно быстрее пройти заданную дистанцию на автомобиле. На каждом этапе – новое задание от координаторов. Участники разгадывают шифр, отправляют код и передвигаются к следующей «точке».

Команде кинотеатра «Мир», которую представляла Анна и ее коллеги, и другим участникам квеста пришлось не только поездить, но и побегать. Но азартных игроков препятствия не останавливали. В одном из магазинов в воскресенье продали десять яиц поштучно. В другом – выдавали координаты места, где делают самый вкусный кофе. А еще командам пришлось объединить для общего фото незнакомых людей на площади, посчитать штакетины забора в детском городке «Сказка» и найти самых презентабельных коров в городской черте.

Чтобы решить все задания и добраться до финиша в городское антикафе призерам понадобилось меньше часа. Третье место заняли постоянные участники – команда «Метан». На втором – новички автоквеста «Дубль два», которые показали такой же результат, как ближайшие соперники. Но не воспользовались ни одной подсказкой. Победу уже второй раз одерживают «КАчки». Дипломы подкрепили приятные подарки от партнеров проекта. Следующий автоквест намечен на сентябрь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец