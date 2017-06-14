Акция безвозмездного донорства прошла в Мозыре

14 июня жители почти двухсот стран отмечают Всемирный день донора. К акции по безвозмездной сдаче крови присоединились учащиеся медколледжа. Они еще не стали медиками, но уже спасают человеческие жизни.

Перед началом процедуры все участники акции заполнили анкеты, прошли предварительный осмотр. Добровольцам прочитали лекции, на которых рассказали о важности донорства. Несмотря на прогресс в медицине, кровь и ее компоненты остаются практически незаменимыми ресурсами.

Поддержать инициативу добровольных доноров может каждый.

Мозырская станция переливания – одна из крупнейших по объему заготовки крови и ее компонентов в Гомельской области. Она обеспечивает кровью всю Мозырщину и восемь соседних районов.