Активизировались велосипедисты, а вместе с ними и велосипедные воры. Мозырские правоохранители предупреждают о возможных кражах.

Велосипедисты уже открыли сезон. Припаркованный двухколесный транспорт чаще появляется у магазинов, торговых центров и во дворах. А значит, активизируются и любители брать то, что плохо лежит, а точнее стоит. За прошлый год в Мозырский РОВД поступило 36 заявлений о краже велосипедов. В этом году уже 4.

Собственная беспечность плюс нездоровый интерес к чужому – и железный конь оказывается в руках злоумышленников. Милиционеры предупреждают, ответственность за сохранность собственного имущества должны, прежде всего, чувствовать владельцы.

Не оставлять велосипеды около подъездов и магазинов, а уходя даже на короткое время – приковывать их замками. А кроме того рекомендуется нанести метки, по которым железного коня можно будет узнать, а в лучшем случае поставить транспортное средство на учет. Говорят, в случае кражи найти велосипед будет легче.

Лидия Потар, Юрий Горобец.