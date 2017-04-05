Хотите проверить свой уровень грамотности – добро пожаловать на «Тотальный диктант». В субботу, 8 апреля Мозырь второй раз примет участие в масштабной образовательной акции.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирском госуниверситете. В 2016 году в акции приняли участие 146 тысяч человек по всему миру. В этом году ее проведение запланировано в 800 городах планеты. В Беларуси, помимо Минска, она пройдет в Гомеле, Могилеве, Витебске, Бресте, Бобруйске, Полоцке. Мозыряне так же смогут принять участие в масштабном проекте. Местом проведения международной образовательной акции станет Мозырский государственный педагогический университет имени Шамякина. В корпусе на Студенческой в 14.00 ждут всех, кто хочет проверить собственные знания по русскому языку. Текст Леонида Юзефовича будет диктовать доцент кафедры белорусской и русской филологии Мозырского педуниверситета Петр Ахраменко. Предварительно всем желающим нужно зарегистрироваться в качестве участника на сайте totaldict.ru. Адрес вы видите на экране. Кстати, количество мест ограничено.