Время выбирать профессию. В Мозырском государственном педагогическом университете 8 апреля пройдет День открытых дверей

Время делать осознанный профессиональный выбор. В субботу, 8 апреля, Мозырский государственный педагогический университет имени Ивана Шамякина распахнет свои двери для потенциальных студентов и их родителей. Кем быть? Чему учат в университете? И что есть «основа профессии»? Ответы на эти вопросы нынешние старшеклассники получат от тех, кто с высшим образованием знаком не понаслышке. Преподаватели и студенты МГПУ подготовили выставку научных разработок и творческих работ, доклады и презентации, познавательные экскурсионные маршруты внутри учебного корпуса и даже концертную программу. Пообщаться абитуриенты смогут с деканами факультетов и ответственным секретарем приемной комиссии. Для участия в Дне открытых дверей необходима предварительная регистрация на Областном профориентационном портале в разделе «Университетские субботы». Место проведения – главный корпус педуниверситете (улица Студенческая, 28), аудитория 211.