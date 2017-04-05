Во Дворце культуры нефтепереработчиков стартует конкурс «Новые имена Беларуси-2017»

6 апреля во Дворце культуры нефтепереработчиков будет весело, ярко и как всегда творчески. Стартует конкурс «Новые имена Беларуси-2017». Непосредственно гала-концерт конкурса талантов пройдет в концертном зале Дворца культуры нефтепереработчиков. 7 апреля

Самые творческие представители трудовых коллективов предприятий нефтехимического комплекса выйдут на большую сцену Дворца культуры нефтепереработчиков 7 апреля. В гала-концерте проекта «Новые имена Беларуси-2017» примут участие таланты десяти заводов и организаций. Среди них – мозырский НПЗ, новополоцкий «Нафтан», «Белшина», «Беларусьнефть» и другие. Непрофессиональные, но очень яркие и интересные артисты будут выступать в четырех номинациях – вокал, хореография, инструментальный и оригинальный жанры. Также в мероприятии примут участие члены жюри – популярные исполнители белорусской эстрады. Творческий конкурс «Новые имена Беларуси-2017» — один из двух проектов республиканского фестиваля «Трудовые таланты», объявленного Советом Федерации профсоюзов Республики Беларусь. Начало гала-концерта 7 апреля в 18.30. Билеты можно приобрести в кассах ДК.