В Мозыре начинают отключать отопление

Сегодня, 4 апреля, председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко подписала распоряжение об окончании отопительного периода в городе и районе.

Будет прекращена подача тепловой энергии для нужд отопления общественных и административных зданий, промышленных предприятий и прочих объектов жилфонда. В последнюю очередь тепло перестанет поступать в детские сады, школы, больницы и другие социальные объекты. В райжилкомхозе отметили, что нынешний отопительный сезон прошел спокойно, перебоев с подачей тепла потребителям не было.