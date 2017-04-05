В Мозыре молодой человек угнал автомобиль у своего бывшего одноклассника. Хотел немного покататься и незаметно вернуть машину на место, но попал в ДТП

В Мозыре молодой человек, который учится на автослесаря, угнал автомобиль у своего бывшего одноклассника. Хотел немного покататься и незаметно вернуть машину на место, но попал в небольшое дорожное происшествие.

18-летний мозырянин угнал автомобиль своего бывшего одноклассника. Он знал, что одна из дверей сломана и не закрывается, поэтому без труда проник в салон. Парень учится на автослесаря, поэтому также легко нашел подход к двигателю, завел Пежо и поехал на заправку, не за топливом, а за пивом. После еще покатался по городу. Пришло время возвращать авто на место. Буквально за пару метров до родной парковки, угонщик машиной зацепил бордюр и порвал шину. Пежо пришлось бросить на месте дорожного инцидента. Хозяин был удивлен, обнаружив на следующее утро перепаркованный и травмированный автомобиль.

Кстати, подозреваемый уже ранее судим за совершение серии краж из автомобилей. В этот раз ему грозит до 6 лет тюрьмы.