В Гомельской области за 2016 год Госконтроль привлек к ответственности более 280 должностных лиц за волокиту и бюрократизм

В целом работа с обращениями граждан ведется в соответствии с законодательством. Однако на местах есть отдельные факты формализма. За бюрократизм и волокиту за прошлый год в Гомельской области были привлечены к ответственности, административной и дисциплинарной, более 280 должностных лиц. 5 человек были освобождены от занимаемых должностей. До сих пор отдельные вопросы граждан разрешаются только после обращения в КГК. Так, в Мозыре после коллективного обращения жильцов дома по улице Пролетарская был произведен перерасчет стоимости текущего ремонта подъезда и излишне предъявленные денежные средства возвращены жильцам. Также было отмечено, что некачественное рассмотрение обращений в основном происходит по причине безответственного отношения исполнителей, рассматривающих заявления граждан, их слабой профессиональной подготовки, бесконтрольности данного участка работы со стороны руководителей отдельных органов местной власти, организаций и учреждений.