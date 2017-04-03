Уметь пользоваться глобальной сетью, но не запутаться в ее паутине. БРСМ организовал для школьников встречу, на которой обсудили вопросы безопасного использования интернета

«Основы интернет-грамотности» и информационной безопасности молодежи» – семинар-практикум под таким названием прошел в формате открытого диалога. На встречу со школьниками пришли люди, которые сталкиваются с обратной и отнюдь не положительной стороной глобальной сети. Во время диалога не обошли стороной и тему суицидальных групп. Новости о гибели подростков, которые вступали в такие сообщества, периодически будоражат общественность. Уметь пользоваться глобальной сетью, но не запутаться в ее паутине. Безусловно, полученные знания, в какой-то момент помогут спасти от неверного шага.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов, ТКМ