Школьники Мозырского района стали обладатели 9 дипломов республиканской олимпиады

Итоги третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам были подведены во время весенних каникул. Это испытание традиционно проходят несколько сотен умников и умниц со всей страны. В копилке наград учеников школ, лицеев и гимназий Гомельской области в этом году – 78 дипломов: 16 первой степени, 19 второй степени и 43 – третьей. Наилучшие результаты ребята показали по математике, трудовому обучению, физике и информатике. Значительный вклад в количество областных наград внесла и Мозырщина. Наши школьники стали обладателями 9-ти дипломов республиканской олимпиады. Пять из них – у воспитанников Центра юных пожарных. Выпускники-дипломанты смогут поступить в вузы и ссузы на соответствующие специальности без вступительных испытаний.