Рост воды в Припяти приостановился

Каждый день по несколько сантиметров. Вода в реке подниматься больше месяца. В марте максимально за сутки уровень вырастал на 7 см. Но уже с 4 апреля вода остановилась, дойдя ровно до четырехсот сантиметров от нулевой отметки поста. Кстати, критическим называют 500 см. То есть до опасного уровня не хватило целого метра. Немного изменить ситуацию могут предстоящие дожди. Но речь может идти только о нескольких сантиметрах. Сегодняшняя река выглядит поздоровевшей. Особенно если сравнивать с 15 годом, когда уровень воды составлял минус 24 от нуля поста. Жители прибрежных районов до сих пор вспоминают год 2013. Тогда вода вышла за критические 500 см и прибывала по 14 см. в сутки. Глядя на сегодняшнюю Припять, хочется надеяться, что река останется полноводной.