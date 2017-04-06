Результаты районного смотра-конкурса «Спасатели глазами детей» подвели в Мозырском ГРОЧС. Юных художников и авторов необычных стихов, рассказов и сказок наградили призами, а кроме этого провели экскурсию по пожарной части и даже накормили пиццей.

Побывать в гостях у спасателей довелось тем ребятам, которые не просто заявили свои работы для участия в традиционном конкурсе, но и стали первыми в своей номинации. Сказка, рассказ, стихотворение, рисунок, плакат, поделка, скульптура или модель пожарной техники. Разнообразие номинаций давало возможность для полета фантазии. В итоге из 130 работ жюри отобрало только лучшие. Настя Минькова стала первой в номинации «Рассказ». Говорит, главное для начинающего писателя – фантазия и, конечно, умелый редактор, в качестве которого выступила мама. Саша Атаманов – кадет и… сказочник. Сказка о пожарном извещателе – одна из множества его произведений – и лучшая в конкурсе. Ира Шмигирева в конкурсе продемонстрировала свои художественные способности. Ее рисунок стал лучшим в возрастной категории от 7 до 10 лет. Экскурсия по пожарной части стала незабываемым подарком для ребят. Спасатели с удовольствием демонстрировали технику и снаряжение. А самым смелым дали возможность прочувствовать тяжесть работы пожарных. Причем в прямом смысле слова. 16-килограммовые кислородные баллоны – только небольшая часть необходимой амуниции. Спасатели глазами этих детей теперь выглядят как настоящие герои. После экскурсии многим из них захотелось не просто поучаствовать в следующем конкурсе, но и связать свою жизнь с профессией. Впечатленных школьников ждал еще один сюрприз – ароматная пицца. Но на этом точку в конкурсе не поставили. Работы-победители отправились на областной этап.

Лидия Потар, Вячеслав Пересыпкин.