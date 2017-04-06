По полноводной реке на теплоходе. Из Бреста в Мозырь за 1200 евро

Первый в Беларуси круизный теплоход построили в Пинске. В апреле он должен отправиться в путешествие. Теплоход начали строить в 2011 году. Сейчас он практически готов, осталась лишь укомплектовать его изнутри. Первый рейс круиза «Жемчужины Полесья» запланирован на 29 апреля. Круиз будет длиться 8 дней, теплоход проплывет от Бреста до Мозыря. В стоимость тура включена еда, развлекательная и экскурсионная программы. Теплоход будет двигаться по реке в основном в ночью. А днем путешественники будут сходить на берег и знакомиться с достопримечательностями Бреста, Кобрина, Пинска, Турова и Мозыря. Организаторы обещают, что программу круиза подготовили максимально интересную. Так, в Пинске туристы посетят фабрику художественных изделий, здесь же запланировано три разных экскурсии. В Турове можно будет посетить молочный комбинат, на котором делают сыры по итальянской технологии. В Дубое путешественников будет ждать баня. Стоимость круиза стартует от € 398 за место в каютах эконом-класса не в сезон, и доходит до € 1200 за место в каюте класса люкс летом. Очень хочется посмотреть на отчаянных путешественников, которые готовы отдать такие деньги за водный тур, сравнимый ценой с отдыхом в пятизвездночном отеле на берегу теплого океана или круиз на лайнере по океану. По материалам интернет-источников.