Памяти Евгения Евтушенко

На выходных стало известно, на 84 году жизни после продолжительной болезни ушел из жизни человек-легенда, который олицетворяет собой целую эпоху, Евгений Евтушенко. Звезда оттепели, советский и русский поэт, прозаик, режиссер, сценарист, публицист и актер, автор свыше 150 книг, которые переведены на многие языки мира. Пару лет назад Евгений Евтушенко был в нашем городе и встречался с мозырянами. Мало кто знает, что великий поэт неразрывно связан с Калинковичским районом. В деревне Хомичи до сих пор живут его родственники, которые носят знаменитую фамилию. У съемочной группы «Телеканала «Мозырь» была уникальная возможность пообщаться с великим человеком. В его честь мы решили повторить этот репортаж.