Мозырский пограничный отряд с рабочим визитом посетил Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк. В рамках встречи обсуждались вопросы совершенствования взаимодействия правоохранительных органов и территориальных органов пограничной службы по повышению эффективности охраны госграницы и противодействия преступным посягательствам.

Генеральный прокурор Республики Беларусь Александр Конюк в Мозырском погранотряде с визитом уже второй раз. Первое посещение два года назад, когда подразделение только образовалось. Тем разительнее перемены за сравнительно небольшой срок. У людей военных нет времени на раскачку.

У генпрокурора армейское прошлое, даже награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени. Поэтому к экспозиции оружия и техники Мозырского погранотряда неподдельный интерес. Гранатометы, снайперские винтовки, автоматы Калашникова. Мобильный прожектор, который светит на расстояние до 4 километров, своего рода пограничный зонд, благодаря которому можно найти в транспортном средстве все тайники, мобильная система обнаружения источника радиационного излучения. Отдельное знакомство с пограничным десантом. Требования к военным в плане физподготовки жесткие, а к десантникам эти требования в два, а то и в три раза выше. Сегодня Мозырский пограничный отряд оснащен квалифицированными кадрами и современными техническими средствами, все это вкупе позволяет качественно и оперативно выполнять свою задачу, а это охрана участка госграницы протяженностью более 380 километров.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.