Министерство образования Беларуси утвердило пороговые значения централизованного тестирования на том же уровне, что и в предыдущем году

Ведомство ежегодно определяет, какие отметки на ЦТ будут признаны неудовлетворительными — получившие ниже определенного бала абитуриенты не получат сертификаты о прохождении тестирования. Так, по белорусскому и русскому языкам такими отметками будет считаться результат от нуля до 19 баллов — для филологических специальностей, от нуля до девяти баллов — для остальных специальностей. По первому предмету испытания, если это математика, физика, химия или биология, к «неудам» будут отнесены отметки до 15 баллов, если эти же предметы являются вторым предметом — до десяти. По первому гуманитарному предмету неудом будет считаться все, что ниже 20 баллов, для второго предмета — до 15 баллов. Вместе с тем определено, что к неудовлетворительным будут приравнены отметки от нуля до четырех баллов в вузах Минобороны, МЧС и Госпогранкомитета, а также на военные факультеты и на ряд иных специальностей, включая «мелиорацию» и некоторые другие. Установленные на 2017 год нижние пороги результатов ЦТ — такие же, как и в два предыдущих года. Если исходить из результатов ЦТ 2016 года, достаточно большое количество абитуриентов не справляются с тестированием на должном уровне. Так, 18,26% от всех проходивших тест по математике не смогли набрать и десяти баллов. Из сдававших испытание по физике 10 баллов не набрали чуть более 15% сдававших. Русский язык на десять баллов в прошлом году не смогли сдать 6% абитуриентов, белорусский — 7,2%. Историю Беларуси «завалили» в минувшую вступительную кампанию больше 5 %