Как правильно и безопасно избавляться от сухой растительности и разводить костры. Акцент на пожарную безопасность делают смотровые комиссии

Весна – время наведения порядка, а еще это палы травы и старт сезона шашлыков. Поэтому сейчас смотровые комиссии делают акцент в своей работе на то, чтобы в очередной раз предупредить мозырян, как правильно и безопасно избавляться от сухой растительности и разводить костры.

Как правильно сжечь сухую растительность, чтобы не спалить собственный дом и соседей. Весна – это время наведения порядка на земле. Жители частного сектора с первыми лучами весеннего солнца начинают активную уборку. Ежегодно спасатели фиксируют десятки происшествий, которые возникают по причине невыполнения элементарных правил безопасности. Увеличение числа рейдов, в которых принимают участие все заинтересованные ведомства – весенняя профилактическая традиция. Иван Иванович как рачительный хозяин о прическе собственных плодовых деревьев позаботился заранее. Обрезанные ветки аккуратно сложены в вязанки. Один из вариантов их использования –

для разжигания мангала. Сезон шашлыков откроет на Пасху, сделает все по правилам. Ведь это собственная безопасность.

Тамара Алексеевна тоже считает, что в хозяйстве все пригодится. Зачем выбрасывать обрезанные ветви, если ими можно топить печь.

Мой участок, что хочу, то ворочу. На самом деле за нарушения правил сжигания сухой растительности и разведение костров, которые представляют угрозу, предусмотрена административная ответственность. Штрафы от 10 до 40 базовых величин. Костер не ближе 10 метров к дому, мангал не менее 4. Обязательно под присмотром. Весенние палы – это головная боль для спасателей. Проблема характерна для города, но в большей степени для деревень и для дачных поселков. Из-за беспечности и халатности ежегодно в республике десятки происшествий, многотысячные ущербы и даже человеческие жертвы. Однако из года в год большинство домовладельцев предпочитают избавляться от прошлогоднего мусора старым проверенным, но весьма ненадежным способом – с помощью огня.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.