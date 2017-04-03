И снова задержания по линия наркоконтроля. 32-летний мозырянин в состоянии наркотического опьянения попался на рабочем месте. А у его «коллеги» по преступным деяниям изъяли пять килограмм насвая. Опиумного наркомана с более, чем десятилетним стажем, оперативники задержали прямо на рабочем месте. Чтобы лучше справляться со своими обязанностями в заводском цеху, мужчина «подзарядился» очередным уколом.

Эта встреча с наркоконтролем для 32-летнего парня оказалась не последней. Спустя всего пять дней гости в погонах наведались на дачный участок. И в уютном с виду домике обнаружили готовое опасное вещество – опий, и все для его приготовления. Кулинарные способности нарко-повара оценят уже по уголовной статье. Его «коллеге» по преступным деяниям с точки зрения законодательства повезло чуть больше. Ведь за хранение насвая пока ему грозит лишь административная ответственность.

Владелец «насвая» пояснил, что купил и привез вещество в Мозырь «сугубо для личных целей». Однако у милиционеров есть основания полагать, что молодой человек на незаконной торговле собирался подзаработать. Сейчас ему грозит наказание в виде штрафа до 40 базовых величин.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мозырь»