2 апреля – Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Что такое аутизм, как живут с таким диагнозом и готово ли общество принимать людей так не похожих на остальных. Все эти вопросы обсудили за круглым столом, который состоялся в центре коррекционно-развивающего обучения и реабилитации.

В этот день в зале центра коррекционно-развивающего обучения собрались люди, которые видят и наблюдают аутизм с разных точек зрения. Родители, врачи, педагоги, психологи… Каждый из здесь сидящих по-своему видит развитие заболевания. Но если все эти пазлы сложить в единую картину, бороться с аутизмом станет проще. Тем более, что детей с таким заболеванием с каждым годом больше. Зачастую помогать приходится и взрослым. Ведь диагноз ребенка многие родители воспринимают как настоящую катастрофу.

Врачи констатируют, диагноз «аутизм» стали выставлять намного чаще. Странности в поведении маленькой дочки заставили Татьяну Агаркову перерыть весь интернет и обратиться к специалистам.

Больше двух десятков маленьких мозырян живут в собственном, параллельном мире. Но научить их жить максимально полноценно, найти то русло, в котором человек сможет себя реализовать – реально. Но главное – принять особенных людей в свой мир.

Лидия Потар, Олег Фицнер, Юрий Горобец, ТКМ