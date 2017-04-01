После пол-литра водки, сел за руль, а когда попал в поле зрения госавтоинспекторов, попытался скрыться. Погоня длилась менее 10 минут. В отношении 38-летнего водителя, который, как оказалось, ни разу в жизни не имел права на управление автомобилем, составлено 5 административных протоколов. На машину наложен арест.

1 апреля 38-летний мозырянин решил пошутить с госавтоинспекторами. Шутка оказалась неудачной. После полуночи в деревне Булавки водитель автомобиля «ВАЗ» проигнорировал требование сотрудников ГАИ об остановке. Более того, увеличил скорость и попытался скрыться, поначалу по извилистым сельским улочкам, а после выехал на трассу. Российское авто разгонялось до 170 километров в час. Погоня длилась менее 10 минут. Оказалось, мужчина, который ни разу в жизни не имел прав, сел за руль после пол-литра водки. В отношении него составлено 5 административных протоколов. На машину наложен арест. Кстати, 38-летний мозырянин опытный гонщик, он пытался умчаться от ответственности уже в третий раз.