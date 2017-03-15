43-летняя гомельчанка попыталась найти подход к преподавателям, которые обучают ее сына. Женщина подарила учителям шоколадки, начиненные долларами. Сейчас ей грозит уголовная ответственность.

Шоколад «Спартак» с начинкой не по ГОСТУ. К дополнению к лакомству в упаковку были вложены доллары. Таким необычным образом 43-летняя гомельчанка попыталась найти подход к педагогом своего сына, который учится в одном из мозырских учреждений образования. С учебой у молодого человека были проблемы. Заботливая мама решила помочь, противозаконным способом.

Подарок в виде шоколадок, начиненных долларами, правоохранители трактуют как дачу взятки. Так как преподавателей двое, то совершенное повторно. Согласно санкциям статьи подозреваемой грозит до 7 лет лишения свободы. В настоящий момент проводится следствие.