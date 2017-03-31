На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе весну проводят ярко и творчески. Праздник красоты, грации и таланта «Заводчанка-2017» — это семь очаровательных сотрудниц, несколько недель подготовки и три часа незабываемого шоу. О том, как лаборанты и табельщицы покоряются мужские сердца, смотрите в нашем следующем сюжете.

В большом зале Дворца культуры нефтепереработчиков собрались сотни зрителей. Подавляющее большинство из них – мужчины. И это не удивительно. Ведь на сцене – семь самых красивых, обаятельных, грациозных и талантливых участниц конкурса «Заводчанка-2017».

Конкурс красоты для заводских девушек – событие особенное. Собирать группу поддержки, готовиться к творческому номеру, оттачивать дефиле и подбирать наряды для выходов начали за несколько недель. Они точно знали, даже самым прекрасным бриллиантам нужна безупречная огранка. Поэтому в свои движения, жесты, взгляды и творческие номера вкладывали все силы и душу. Справляться с трудностями даме всегда легче, когда рядом есть крепкое мужское плечо. Даже если мужчине – всего пять лет.

Кроме детей, супругов и родителей заводчанок в этот волнительный момент активно поддерживали коллеги по цеху. Огромную подготовительную работу проделали организаторы. Команда Дворца культуры – режиссеры-постановщики, техслужба, солисты и танцоры, — к финальному шоу шла вместе с участницами. Каждый из семи конкурсных выходов на сцену, каждый музыкальный номер постарались сделать максимально захватывающим и неожиданным.

Трехчасовой нон-стоп расслабиться не давал ни зрителям, ни жюри. Дефиле в деловых костюмах и льняных нарядах от швейной фабрики «Надэкс». Выступление с юными чирлидерами и зажигательный танец. Настоящим сюрпризом стало творческое «домашнее задание», где конкурсантки пели, танцевали, играли на виолончели, рисовали на песке и демонстрировали мастерство фокусника.

Судить борьбу красоты и талантов оказалось действительно сложно. Свое право на победу заводчанки заявляли с первого шага на сцене. Лидеры менялись практически после каждого конкурса. Такая вот напряженная, но очень увлекательная битва грациозных, обаятельных и талантливых сотрудниц Мозырского нефтеперерабатывающего.