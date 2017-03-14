Завершающий этап республиканской акции МЧС «Безопасность в каждый дом» прошел в торговом центре «Глобал Маркет».

Свидетелем и участником профилактического мероприятия под эгидой МЧС стал каждый посетитель торгового центра. Юные спасатели предлагали покупателям заполнить тематические анкеты, рассказать о наличии пожарных извещателей дома и вспомнить правила пользования электроприборами. После прохождения импровизированного теста всем без исключения вручались памятки по безопасности. Беседы с маленькими детьми в рамках акции «Глобальная безопасность» проводили непосредственно сотрудники МЧС. После общения малыши получали специально разработанные книжки по безопасности, а их родители — памятки информационно-пропагандисткой кампании «Гордимся, что научили!».