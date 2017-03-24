Заседание исполкома

О ходе подготовки сельхозорганизаций Мозырского и Наровлянского районов к весенне-полевым работам сегодня говорили на расширенном заседании в райисполкоме. Второй вопрос, вынесенный на обсуждение, — итоги работы отрасли ЖКХ. Доклады традиционно выслушала и наша съемочная группа.

Что посеешь, то и пожнешь. С началом весны старая истина становится, как никогда актуальной. У аграриев Мозырского и Наровлянского районов сегодня разгар весенне-полевых работ. Полным ходом идет сев многолетних и однолетних трав, продолжаются работы по подготовке почвы, внесению минеральных и органических удобрений. 40% общей посевной площади в регионе отдадут под кукурузу. Сев яровых и колосовых культур планируют завершить уже на следующей неделе.

Об итогах работы коммунальников в осенне-зимний период присутствующим доложили представители «Мозырского райжилкомхоза». Свои результаты дала подготовка в межсезонье-2016. Своевременный ремонт теплотрасс, водопроводов и котельных, тщательная подготовка спецтехники. Работы сделано много, как итог: зима практически не оставила после себя неприятных воспоминаний. В планах на текущий год – сделать все, чтобы снабжение населения теплом и водой было бесперебойным, а права потребителей услуг ЖКХ – защищены.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец