За последние сутки уровень воды в Припяти поднялся еще на 2 см. Сегодня он составляет 397 см над нулевой отметкой

У природы нет плохой погоды. Снежная и морозная зима, дождливая и затяжная весна… В этом году природа словно наверстывает упущенное. Несколько засушливых лет сказались на главной полесской артерии. В марте 2017 Припять значительно похорошела. Будет ли в этом году паводок? И чего ждать жителям прибрежных районов?

Припять восстанавливается как после продолжительной болезни. Сегодня река уже не выглядит такой истощенной, как год или два назад. Вот кадры августа 2015. Тогда уровень воды упал на 24 сантиметра ниже нулевой отметки. В некоторых местах Припять можно было легко перейти вброд. И даже в самом глубоком месте ее глубина не достигала и 2 метров.

Мозырские метеорологи внимательно следят за состоянием Припяти, дважды в день проводят все необходимые измерения. Невзирая на капризы природы.

За последние сутки уровень воды поднялся на 2 см. Сегодня он составляет 397 см над нулевой отметкой.

А осадки не заставляют себя ждать. Следующая неделя обещает быть дождливой. Вода уже вышла на пойму, но до опасного уровня в 500 см выше нуля еще далеко. А выражаясь цифрами – чуть больше метра. Синоптики уверены, ситуация 13 года, когда большая вода прибывала по 14 см в сутки, поглощая целые населенные пункты, не повторится.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов.