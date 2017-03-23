Хотел угостить свою девушку коктейлем за чужой счет. За отказ разбил лицо стаканом

Попросил заплатить за свою девушку, получив отказ, ударил стеклянным стаканом несколько раз по лицу. После инцидента в ночном клубе у потерпевшего шрам остался на всю жизнь. Обидчик вскоре предстанет перед судом.

Хотел угостить свою девушку коктейлем за чужой счет. 28-летний мозырянин, отдыхая в ночном клубе, обратился к соседу по барной стойке с таким неожиданным требованием. Получив отказ, разбил ему лицо увесистым стаканом, стакан, кстати, тоже разбил. Стекло порвало щеку. Остался глубокий шрам. Поначалу уголовное дело было возбуждено по статье «Хулиганство». После заключения судмедэкспертов статья изменилась. «Причинение тяжких телесных повреждений». Назначен суд.

Обвиняемый уже был ранее судим: за избиение, а также за насилие в отношении сотрудника милиции.