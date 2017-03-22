Хотел быстрее добраться из деревни в город. В Мозырском районе парень угнал велосипед на глазах у его хозяина. Грабителем, а именно так трактуется это преступление согласно уголовному кодексу, оказался осужденный исправительного учреждения открытого типа. Благодаря работе он имел свободу передвижения.

Из химии этапом в тюрьму. В отношении осужденного исправительного учреждения открытого типа возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В Малых Зимовищах 21-летний молодой человек угнал велосипед на глазах у его владельца. В деревню приезжал на работу. Вот и в это ранее утро, в 4 часа, он в состоянии алкогольного опьянения возвращался с ночной смены, заблудился. Забрел в один из дворов, хотел попросить хозяев, чтобы вызвали такси. Те на стук не открыли, видимо, спали. Тогда блуждающий парень увидел велосипед, сел на него и поехал. В это время проснулся хозяин, стал кричать, но злоумышленник только нажал на педали. Проехал около километра, устал и бросил двухколесное транспортное средство. Спустя несколько часов его задержали. Молодому человеку оставалось чуть более года провести в исправительном учреждении открытого типа. Теперь ему грозит новый срок, причем отбывать наказание придется в местах, где режим нахождения гораздо жестче.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов