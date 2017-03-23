Встреча с керамистом Ириной Оркиной

В центральной библиотеке прошел авторский вечер известного керамиста и поэта Ирины Оркиной. Уроженка Мозырщины, которая много лет живет в Европе, встретилась с творческой элитой нашего города.

Персональные выставки Ирины Оркиной проходили в музеях и галереях Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, а также Японии, США, Германии, Франции. Уроженка Мозырщины уже много лет живет в Германии, но с удовольствием откликнулась на приглашение посетить малую родину.

Ирина Оркина – керамист, график и поэт. Талантливая многосторонняя личность.

На встречу с художницей в центральную библиотеку собралась, без преувеличения, творческая элита Мозыря. Художники и музыканты, писатели и поэты. Они слушали истории о жизни и поэзии, любви и искусстве, путешествиях и поисках себя.

В керамике и графике, в изобразительных и поэтических творениях Ирины Оркиной – темы космоса, бесконечности. Художница воспевает вечные человеческие ценности — любовь, рождение и красоту. Уже после творческого вечера его участники признались, такие мероприятия дарят вдохновение и особый настрой.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Юрий Горобец