Волонтеры Красного креста из медколлежда в гостях у учащихся политехникума

В Международный день борьбы с наркоманией, он отмечается 1 марта, волонтеры Красного Креста – члены Центра волонтерских инициатив Мозырского государственного медицинского колледжа среди учащихся Мозырского политехнического колледжа провели акцию «В плену иллюзий». Для участников акции были подготовлены вопросы, анкеты, информационные плакаты, буклеты по проблеме наркомании. Ребята из политехникума проявили активность и показали, что они хорошо информированы в вопросах негативного влияния наркотиков на организм человека. За правильные ответы викторины вручались средства контрацепции, а также памятки, призывающие к здоровому образу жизни. Результатами акции остались довольны все – и волонтеры, для которых это был первый опыт проведения подобных мероприятий, и участники, они получили новые знания.