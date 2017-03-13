Весна – время пробуждения природы и не только. Работники участка по зеленому строительству Мозырского райжилкомхоза тоже заметно активизировались. Началась весенняя обрезка деревьев. Кто решает, где именно она необходима? Какое дерево считается аварийным? И можно ли самостоятельно вносить лепту в озеленение Мозыря? Ответы – в следующем сюжете.

Шум, треск и много срезанных веток. Зеленая парикмахерская сегодня перемещается по центральным улицам города. Прическа под ежик появилась у деревьев на Советской. Стрижка хотя и на любителя, но для тополей и ив совсем не вредная. Зеленый фонд города уже вполне возрастной и нуждается в омоложении.

Лес рубят, щепки летят. В этом году на вооружении мастеров зеленого строительства появилась вот эта щеподробильная машина. Таким образом, обрезка становится процессом безотходным. Затем щепа идет в котельную.

А вот кардинально решить, что дерево пойдет под топор, специалисты могут только в трех случаях. Один из них – если дерево признают опасным. Насаждение может пойти на дрова, если препятствует эксплуатации зданий и сооружений. Есть и деревья нон грата, так называемые инвазивные. В Беларуси это лжеакация и клен остролистный. Для их вырубки даже не нужны особые разрешения. Остальные деревья можно срезать только по согласованию со службами. Кстати, как и высаживать. Благое дело может закончиться штрафом.

В этом году мастера зеленого строительства всерьез возьмутся за омелу. Кустарнику объявят настоящую войну. Задача – уничтожить паразита, сохранив при этом носителя. Ведь даже несмотря на то, что Мозырь считается городом зеленым, здесь каждое дерево на счету.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов