Велогараж Станислава Дворака

Вперед в будущее. Мозырские участники республиканского проекта «100 идей для Беларуси» продолжают продвигать собственные инновационные идеи на высоком уровне. Подробности – далее в сюжете.

Станислав Дворак работает на одном из крупнейших районных предприятий, занимаясь любимым конструкторским делом. Творчеством со строительным уклоном занимается и в свободное время. Один из его проектов – велогараж – недавно победил на областном этапе конкурса «100 идей для Беларуси».

Родилась идея велогаража не случайно. Станислав и его жена – владельцы сразу двух велосипедов. И, конечно, столкнулись с проблемой их хранения в маленькой квартире.

Велогараж Станислава для Мозырщины проект уникальный. Пока идея существует только на бумаге и в виде объемного презентационного макета. Но если она найдет практическое применение, для местных владельцев велосипедов это может стать настоящим прорывом. Воплотить идею в жизнь молодой конструктор надеется, опираясь на университетский и рабочий опыт.

Идею мозырянина уже оценили как в районе, так и в области. В ближайшее время «Велогараж» и его автор отправятся на республиканский финал конкурса «100 идей для Беларуси».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов