В Свято-Михайловский прибыла икона блаженной Матроны Московской и ковчег с частицей мощей святой

Ее просят о заступничестве, исцелении и решении проблем в личной жизни и в бизнесе. Блаженная Матрона Московская является одной из самых известных для православных святой. Накануне дня ее памяти в Свято-Михайловский собор из города Элиста, республики Калмыкия, прибыла икона и ковчег с частицей мощей святой.

«Святая праведная старице Матроно, моли Бога о нас!» так звучит короткая молитва, с которой верующие обращаются к Матроне Московской, надеясь найти в ней заступничество и духовную поддержку. День памяти святой приходится на 23 февраля по старому стилю или на 8-марта по-новому в не високосный год. В этот день 1998 году по благословению Алексия II ее мощи были доставлены в московский Данилов монастырь, а после были перенесены в Покровский храм, куда теперь со всего постсоветского пространства съезжаются верующие, чтобы прикоснуться к святыне. Мозыряне также могут приложиться к лику, впрочем, на этот раз не покидая родного города. Икона и ковчег с частицей мощей святой в Свято-Михайловском соборе открыта для посещения верующих с 7.30 до 19.30 ежедневно.

Слепая с рождения, а после еще и потерявшая способность ходить, Матрона Московская помогала всем, кто нуждался в чуде, даровала излечение. К чудотворной силе святой сегодня обращаются и многие белорусы.

Икона и ковчег с частицей мощей святой пробудет на Мозырской земле до конца этой недели. Впрочем, если не все верующие успеют приложиться к священной лику, в епархии обещают продлить пребывание святыни еще на одну неделю.