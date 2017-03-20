В отделе милиции на планерке наградили мозырянина, который помог задержать пьяного водителя, который к тому же был лишен прав из-за опять же «езды под градусом».

Этот тот случай, когда инициатива поощряется. Мозырянин Александр Григорьев, который помог задержать пьяного водителя, стал главным героем на очередной планерке правоохранителей. В торжественной обстановке неравнодушного гражданина наградил лично начальник РОВД.

Александр сам водитель с 20-летним стажем. Пьянство за рулем не приемлет категорически. В тот день он мирно ехал по главной дороге за горбольницей. На перекрестке его не пропустил водитель, который выезжал со второстепенной, более того, он еще подрезал и остановился, чтобы выяснить отношения. Тогда и стало понятно, мужчина пьян.

Когда приехали сотрудники ГАИ, мужчина от освидетельствования отказался, чем признал факт нахождения в нетрезвом состоянии за рулем. Кроме того, оказалось, что некоторое время назад он был лишен водительских прав за аналогичное правонарушение. Водительское удостоверение теперь он не скоро получит, к тому же придется заплатить внушительный штраф.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов.