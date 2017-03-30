V областной конкурс «Ступень к успеху»

В конце марта Мозырщина принимала самых вокально одаренных детей со всей Гомельской области. Участниками пятого областного конкурса детского и юношеского эстрадного песенного творчества стали более 50-ти ребят.

Долгие репетиции, подбор репертуара и костюма, психологический настрой. И вот они уже на сцене Городского Дворца культуры в Мозыре. Одаренные ребята из всех, даже самых маленьких, районов области собрались, чтобы преодолеть волнение, собрать в кулак всю свою творческую волю и достойно выступить перед строгим жюри. Пройти свою «Ступень к успеху»

Спеть на высшем уровне получилось не у всех. Жюри оценивало не только вокальные данные, но и сценическую культуру, постановку и оригинальность песенного номера. Особое внимание – на репертуар и костюмы. Некоторые замечания для педагогов и руководителей могут стать настоящим руководством к действию.

Областной конкурс детского и юношеского эстрадного песенного творчества «Ступень к успеху» в этом году проводился в пятый раз. Имена победителей и призеров жюри назовет через несколько дней.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.