В Мозырском районе браконьеры убили самку лося, беременную двойней

О беспрецедентном факте жестокости в Мозырскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира сообщил лесник. Вблизи деревни Балажевичи он обнаружил убитую самку лося, которая была на сносях. Животное должно было разродиться двойней. Преступники скрылись, бросив нигде не зарегистрированные ружья, патроны и мотоцикл с коляской. Теперь это вещественные доказательства. К поиску браконьеров помимо официальных защитников природы подключились милиционеры, следователи и пограничники со специально обученными собаками. Подозреваемых задержали спустя несколько дней. Ими оказались местные охотники—отец с сыном и их близкий знакомый. Сейчас они арестованы. Причастность к жестокому убийству помогла установить дактилоскопическая экспертиза. Уголовное дело возбуждено по ч.4 ст. 282 УК «Незаконная охота». Браконьерам грозит до 6 лет лишения свободы. Кроме того за это преступление им придется заплатить в прямом смысле этого слова. Почти 15 тысяч долларов. Сюда суммируются вред и ущерб, причиненный окружающей среде, а также штраф.