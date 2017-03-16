В Мозыре задержана пара сожителей, которая промышляла кражами из подвалов

50-летняя мозырянка вместе со своим 23-летним сожителем совершили серию краж из подвалов. Воровали консервации, заготовленные на зиму овощи. Этим и питались. Ведь оба нигде не работали. Однажды повезло. В одном из подвалов попался ковер. Таким образом гражданские супруги утеплили семейное гнездышко. Жили – не тужили, пока не попались с поличным.

Кстати, мозырские «Бонни и Клайд» местного разлива специально подвалы не взламывали, владельцы по беспечности просто не утруждали себя оборудованием замков. В связи с этим правоохранители настойчиво рекомендуют заботиться о сохранности своего имущества.