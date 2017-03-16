В Мозыре рецидивист без определенного места жительства жестоко избил пожилую женщину, которая дала ему и кров, и еду

В Мозыре пожилая женщина поплатилась за свою доброту и гостеприимство. Пенсионерка пожалела своего бывшего соседа, который не так давно освободился из мест лишения свободы и, которому негде было жить. Она приютила его у себя. В один из вечеров мужчина вернулся не в свой дом в состоянии алкогольного опьянения. Скоротать вечер решил за просмотром фильма «Будулай». Однако бабушка хотела отдохнуть и не разрешила включать телевизор. Постоялец разозлился и кинулся на нее с кулаками. Бил руками и ногами по лицу и телу.

Подозреваемый уже ранее судим за причинение тяжких телесных повреждений, правда, во времена еще БССР. После этого он не раз попадал в места не столь отдаленные по другим статьям. На этот раз ему грозит до 10 лет.