В Мозыре молодой человек обещал пригнать автомобили под заказ из России. Деньги взял, однако условия договора не выполнил. Следователи подозревают парня в мошенничестве.

24-летний мозырянин подозревается в мошенничестве. Парень на протяжении полутора лет предлагал клиентам помощь в приобретении авто в соседней России. Заказчиков интересовали в основном машины среднего класса. Деньги брал, обещанное не выполнял. На данный момент в деле фигурируют 8 пострадавших. Сумма ущерба более 30 тысяч долларов. После того как необязательным молодым человеком заинтересовались правоохранительные органы, он попытался уладить конфликт мирным путем – часть ущерба уже погашена. Подозреваемый, оправдываясь, жаловался на кризис и финансовые трудности. Сейчас ему предстоит ответить за свои махинации.