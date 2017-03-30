В коробке из-под конфет… 50 тысяч долларов США

Крупную сумму денежных средств пытался незаконно переместить через белорусскую границу 57-летний минчанин. 50 тысяч долларов были спрятаны в коробке из-под конфет.

Мешок с сельхозпродукцией, киевский торт, а еще коробка конфет с сюрпризом – 50-тысячами долларов. Таким способом 57-летний минчанин пытался провезти на территорию республики по зеленому коридору крупную сумму денег. Попытку нарушения законодательства пресекли таможенники в пункте таможенного оформления «Новая Рудня». Из объяснений жителя столицы не удалось однозначно установить источник получения денег и причину их недекларирования. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.