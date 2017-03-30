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Рубрика: Новости

В коробке из-под конфет… 50 тысяч долларов США

30 марта 2017, 16:30

Крупную сумму денежных средств пытался незаконно переместить через белорусскую границу 57-летний минчанин. 50 тысяч долларов были спрятаны в коробке из-под конфет.
Мешок с сельхозпродукцией, киевский торт, а еще коробка конфет с сюрпризом – 50-тысячами долларов. Таким способом 57-летний минчанин пытался провезти на территорию республики по зеленому коридору крупную сумму денег. Попытку нарушения законодательства пресекли таможенники в пункте таможенного оформления «Новая Рудня». Из объяснений жителя столицы не удалось однозначно установить источник получения денег и причину их недекларирования. По факту контрабанды возбуждено уголовное дело.

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