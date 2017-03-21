В кинотеатре «Мир» прошло родительское собрание для мам и пап из так называемых проблемных семей

Главный лейтмотив родительского собрания, которое проходило в кинотеатре «Мир» – «детям нужно внимание». На мероприятие пригласили мам и пап, которые сейчас находятся на особом контроле. С начала действия Декрета №18, а это уже более 10 лет, в Мозырском районе из родных семей госорганы забрали более 170 детей, находиться там им было опасно. Причем это радикальная мера. Специалисты на протяжении длительного времени делают все для того, чтобы сохранить семью.

Телевизор, телефон и прочие гаджеты порой замещают родительское внимание. Педагоги отмечают негативную тенденцию – общение между родителями и детьми сводится до минимума. Ребенок оказывается один на один в информационном поле, где границы между тем, что хорошо, а что плохо весьма размыты.

Ребенок без присмотра – не есть хорошо. Правоохранители фиксируют рост числа преступлений, совершенных подростками. Употребление алкоголя, наркотиков—наиболее частое правонарушение.

Задача педагогов – дать ребенку начальное образование. Родителям не стоит перекладывать воспитательную функцию на детские сады и школы. Своих детей нужно воспитывать самим, причем личным примером.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов