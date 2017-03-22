В 16 школе оборудовали тир

Небольшое светлое помещение в длину всего около 5 метров, плюс компактное оборудование и два вида оружия. Именно так выглядит современный тир 16 школы. Неотъемлемый компонент – лазерная камера. Из достоинств – полная безопасность и значительные возможности. А для мальчишек – это еще возможность подержать в руках полную копию легендарных автомата Калашникова и пистолета Макарова. Сейчас ребята отрабатывают навыки стрельбы на мишенях. С помощью проектора цели могут отодвигаться на расстояние свыше 50 метров. Педагоги говорят, занятия в тире – настоящая награда для ребят. Здесь занимаются кадетские классы, идут занятия по военной подготовке для старшеклассников. Тир оборудовали в сентябре. А результатом регулярных занятий уже дали о себе знать.

Такой тир – приобретение недешевое. Его стоимость около 5 тысяч долларов. Пока подобный стрелковый комплекс есть только на вооружении 16 школы.

Лидия Потар, Виктор Цырулик, Юрий Горобец.