Учебный год для старшеклассников планируется сделать короче, сообщил журналистам первый заместитель министра образования Вадим Богуш, информация БЕЛТА.

Продолжительность учебного года в 9-х и 11-х классах предлагается немного сократить. Сейчас он прописан по 31 мая. Планируется установить продолжительность до 25 мая. Это будет сделано для того, чтобы более качественно спланировать выпускные экзамены в школе. Напомним, учебный год увеличили несколько лет назад. Тогда это обосновывали необходимостью введения дополнительных уроков физики, математики и некоторых других предметов. Первый заместитель министра образования Вадим Богуш обозначил и другие нормы на уровне общего среднего образования, которые предлагается внести в Кодекс об образовании. В частности, это прием в школу с 6 лет. При этом по желанию законных представителей такой прием может быть осуществлен в более позднем возрасте. Если есть желание законных представителей и заключение местных органов управления, принять в школу могут и в более раннем возрасте. Предполагается введение профильного обучения на третьей степени общего среднего образования и возможность проведения факультативных занятий в шестой школьный день для учеников 5-9-х классов.