«Свадьба в подарок» за 5 тысяч рублей

Совсем скоро закончится Великий пост и наступит … свадебный марафон. Десятки пар свяжут себя узами брака. Торжественно, ярко, запоминающейся. Но обычно перед этим молодых людей и зачастую их родителей ждут настоящие испытания. И моральные, и физические, и материальные. Как все успеть, как организовать, как вложиться в свадебный бюджет? Те молодожены, которые подали заявку на участие в конкурсе «Свадьба в подарок», имеют шанс получить все свадебное торжество без напряжений и совершенно бесплатно.