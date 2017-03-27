Старт весенним субботникам дан

Генеральная уборка улиц, дворов, парков и памятных мест продолжается в Мозыре. Порядок в районе будут наводить до середины апреля. В минувшую субботу трудовой десант из работников райисполкома высадился на Кургане Славы.

Личный пример – он самый лучший. 25 марта сотрудники Мозырского райисполкома вышли на субботник. Трудовой десант высадился на знаковом для жителей месте – Кургане Славы. Активной работе в хорошей компании способствовала по-весеннему солнечная погода.

Силами представителей местной вертикали территорию мемориального комплекса освободили от мусора и прошлогодней листвы. Порядок в городе и районе будут наводить до середины апреля. Благоустройство улиц, уборка дворов, обрезка деревьев и подготовка к сезонным посадкам. Сделать Мозырь чище и красивее – под силу каждому.

Коммунальные службы уже начинают озеленять улицы, восстанавливать площадки отдыха. С наступление устойчивой теплой и сухой погоды начнутся покрасочные работы. Такие весенние работы по благоустройству проводятся ежегодно. В субботниках участвуют трудовые коллективы, представители общественных организаций и учащаяся молодежь. Присоединиться к месячнику приглашают всех мозырян.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец.