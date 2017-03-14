Специальный кинопоказ лучших документальных фильмов кинофестиваля «Магнификат» пройдет в кинотеатре «Мир»

Всего три вечера. И сразу 11 короткометражных картин о любви, вере, прощении, дружбе, ценности жизни. Документальные картины, которые никого не оставят равнодушным, покажут в кинотеатре «Мир» в дни Великого Поста. С 24 по 26 марта каждый желающий зритель сможет насладиться лучшими работами международного христианского фестиваля «Магнификат». В рамках специального кинопоказа также пройдут творческие встречи с режиссерами «Беларусьфильма» Юрием Гарулевым и Юрием Тимофеевым. Вниманию мозырян будет представлена и работа режиссера-земляка Сергея Гараевского «Пункт невяртання».